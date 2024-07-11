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Врачи рассказали, как жара влияет на психику

Врачи рассказали, как жара влияет на психику

Психотерапевты также затронули тему опасности эмоций.Эмоции являются важным сигналом для человека, указывающим на напряжение или расслабление в психике.

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