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Российские военкоматы могут начать призывать новобранцев по новой схеме уже весной

Российские военкоматы могут начать призывать новобранцев по новой схеме уже весной

Российские военкоматы могут начать призывать новобранцев по новой схеме уже ближайшей весной. Речь идет о повышении предельного возраста призыва до 30 лет.

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