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Садоводства были без света: под Новоалтайском произошло серьезное ДТП

Садоводства были без света: под Новоалтайском произошло серьезное ДТП

В ночь на 1 сентября в садоводческом товариществе "Феникс" под Новоалтайском в ДТП разбился легковой автомобиль, сообщает Barnaul 22 в MAX.

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