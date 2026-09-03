Крутящий момент 4920 Н•м и расход 5 л/100 км — новая гибридная система Geely и Renault покорит уклоны до 45 градусов

Новая установка 3DHT200 объединяет сразу 13 компонентов и предназначена для тяжёлого бездорожья Совместное предприятие Geely и Renault, Horse Powertrain, представило гибридную силовую установку 3DHT200, разработанную специально для внедорожников.
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