Представители России, Ирана и Катара обсудят геосотрудничество на KazanForum

16 мая в 10:00 в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится панельная дискуссия Большого Росреестра «Геопространственное сотрудничество: перспективы для России и стран Исламского мира».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии