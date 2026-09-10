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ИА Регнум

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ИИ-ассистент «Глиф» впервые объяснит мировые новости на английском языке

ИИ-ассистент «Глиф» впервые объяснит мировые новости на английском языке

Новостной ИИ-ассистент Дзена «Глиф» впервые будет объяснять актуальные новости на английском языке участникам Международного фестиваля молодежи (МФМ) 2026 года в Екатеринбурге.

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