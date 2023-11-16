Восстановление организма после отказа от алкоголя

Алкоголизм — это одно из самых распространенных хронических заболеваний. Злоупотребление алкоголем находится в первой тройке среди всех возможных факторов риска преждевременной смерти, инвалидности и потери здоровья в мире.
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