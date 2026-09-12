Сессии Московского международного инженерного форума посвятили памяти Ю.М. Лужкова

10 сентября в Москве в Доме Союзов прошел XIV Московский международный инженерный форум, организованный Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Правительства Москвы, с участием Минпромторга России, Минтруда России, Минобрнауки России и РСПП.