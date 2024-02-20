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В Химках осудили сотрудников ФНС и их сообщника за вымогательство ₽32 млн

В Химках осудили сотрудников ФНС и их сообщника за вымогательство ₽32 млн

Химкинский городской суд признал бывшего начальника отдела выездных проверок ИФНС России по Солнечногорску Московской области, его заместителя, а также их посредника виновными в вымогательстве взятки у предпринимателя в размере 32 млн рублей.

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