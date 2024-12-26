Диетолог Панова посоветовала россиянам отложить новогодние десерты до 1 января

Россияне привыкли, чтобы в Новый год столы ломились от блюд и угощений. Однако десерты, которые могут навредить не только фигуре, но и пищеварению, стоит отложить до обеда 1 января, отметила диетолог Ольга Панова.
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