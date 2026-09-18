В правительстве Чехии заявили о начале новой фазы энергокризиса в Европе

Начало новой фазы европейского энергетического кризиса, которая сильнее всего ударит по странам центральной Европы, констатировал первый вице-премьер-министр и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек 18 сентября, сообщает агентство ЧТК.
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