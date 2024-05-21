Зазеркалье хоккейного льда

Губарев Владимир

Я не смотрю ни чемпионат мира по хоккею, ни футбольные еврокубки после отстранения наших ("спорт вне политики"). Думаю, также поступает большинство. Нужно ли тратить деньги на трансляцию всех этих междусобойчиков в частности на "Матч ТВ" ?