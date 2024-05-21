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Закон и Порядок

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Зазеркалье хоккейного льда

Зазеркалье хоккейного льда

В Чехии проходит 87-й чемпионат мира по хоккею    В былые времена мы ждали его с нетерпением, поскольку сборная России дарила нам надежду и на красивую игру, и на высокие награды.

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Комментарии
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Губарев Владимир
Я не смотрю ни чемпионат мира по хоккею,  ни футбольные еврокубки после отстранения наших (&quot;спорт вне политики&quot;). Думаю, также поступает большинство. Нужно ли тратить деньги на трансляцию всех этих междусобойчиков в частности на &quot;Матч ТВ&quot; ?
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