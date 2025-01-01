Песков: Путин заслушал доклады Герасимова и командующих группировок о ходе СВО

АЖ

Александр Жигилий

Пока Герасимов нач-к/Генштаба- ошибки Главкома гарантированы! Но друган, куда же его деть то? Низзя, а то такое по пьяни разболтает, что шпионов не надо, как говорил о нем покойный Пригожин..