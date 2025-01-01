Песков: Путин заслушал доклады Герасимова и командующих группировок о ходе СВО

Российский президент Владимир Путин заслушал доклады главы Генерального штаба Валерия Герасимова, а также командующих группировок о ходе специальной военной операции (СВО) и тепло поздравил с Новым годом ее участников и всех военнослужащих.
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