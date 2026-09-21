Как хрупок мир, в котором мы живем, Как уязвим, как тонок, беззащитен, Но не упав, мы это не поймем, Путь человека так порою скрытен.
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