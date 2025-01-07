В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в одном из домов

В Петрозаводске ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в одном из домов. Как сообщает ТАСС, четыре человека пострадали, их с травмами разной степени тяжести доставили в республиканскую больницу.
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