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В Свердловской области  участнику СВО выплатили деньги за ранение только с помощью прокуратуры

В Свердловской области  участнику СВО выплатили деньги за ранение только с помощью прокуратуры

Точку в деле между местными властями и военнослужащим поставил судЕдиновременную выплату в пользу участника СВО взыскала прокуратура в городе Берёзовском Свердловской области.

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