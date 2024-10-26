Развитие страны в долгосрочной перспективе: «Единая Россия» проголосовала за проект бюджета в первом чтении

Партия работала над документом вместе с Правительством Федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений Народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.