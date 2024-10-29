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  • YYYYYYY XXXXXXX
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    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

Отель Ritz Paris представляет ювелирную коллекцию из лиможского фарфора Haviland

Отель Ritz Paris представляет ювелирную коллекцию из лиможского фарфора Haviland

Первая коллекция стильной бижутерии от Ritz Paris создана из винтажной фарфоровой посуды в коллаборации с парижской организацией La Fabrique Nomade, олицетворяя собой симбиоз искусства и приверженности устойчивому развитию.

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