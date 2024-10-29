Отель Ritz Paris представляет ювелирную коллекцию из лиможского фарфора Haviland

Первая коллекция стильной бижутерии от Ritz Paris создана из винтажной фарфоровой посуды в коллаборации с парижской организацией La Fabrique Nomade, олицетворяя собой симбиоз искусства и приверженности устойчивому развитию.
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