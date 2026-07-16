В Иркутской области оглашен приговор 9 местным жителям, причастным к созданию сети незаконных игорных заведений

Противоправная деятельность пресечена в марте прошлого года оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» при содействии сотрудников Управления Росгвардии по региону.
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