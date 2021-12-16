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Бум метавселенной: «золотая лихорадка» или пузырь, готовый лопнуть?

Портал PRC.TODAY – Сколько бы вы потратили, чтобы купить виртуальную землю в метавселенной, виртуальном мире, который работает параллельно с реальной жизнью? В последние дни земельный ажиотаж в метавселенной попал в заголовки газет с рекордно высокой покупкой земельного участка в Песочнице за 4,3 миллиона долларов, децентрализованной метавселенной на основе блокчейна, разработанной американской фирмой, что эквивалентно цене … Сообщение Бум метавселенной: «золотая лихорадка» или пузырь, готовый лопнуть? появились сначала на Новостной портал PRC.

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