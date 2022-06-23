Военное обозрение

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Японский политик: У Путина были веские причины начать спецоперацию на Украине

Японский политик: У Путина были веские причины начать спецоперацию на Украине

У президента РФ Владимира Путина были веские причины начать спецоперацию на Украине. Чтобы это осознать, нужно разобраться в предыстории конфликта.

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