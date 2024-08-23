Норвежский аналитик озвучил возможные цели Киева в Курской области

Военный эксперт Маркус Йоранссон (Markus Göransson) из Норвежской академии обороны прокомментировал в интервью крупнейшей шведской утренней газете Dagens Nyheter нападение вооруженных сил Украины на Курскую область.
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