Дегтярёв сравнил заявления Плющенко с позицией релокантов и пригрозил, что народ всё помнит

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в эфире радио «Комсомольская правда» резко раскритиковал высказывания двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявив, что они сильно напоминают риторику покинувших страну спортсменов и деятелей после начала спецоперации.
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