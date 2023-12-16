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Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

Халид Таги-заде пожаловался на дискриминацию азербайджанцев при оформлении имен. Депутат думы ХМАО седьмого созыва Халид Таги-заде заявил об ущемлении прав азербайджанцев при выписке свидетельств о рождении детей.

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Комментарии
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Андрей
а этот депутат хали заде себя считает россиянином ? Или как? Или просто есть паспорт российский , а сам проалиевский деятель?
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10 час.
Наталья Ефимова
Домой. И дома как хотите так и называйте, а депутату освободить место
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4 час.

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