Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

Халид Таги-заде пожаловался на дискриминацию азербайджанцев при оформлении имен. Депутат думы ХМАО седьмого созыва Халид Таги-заде заявил об ущемлении прав азербайджанцев при выписке свидетельств о рождении детей.
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