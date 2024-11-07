"Мой дом - моя крепость": Депутаты готовят законопроект, который декриминализует самооборону. В чём задумка авторов?

Стало известно, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, расширяющий права граждан на самооборону.
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