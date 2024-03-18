Nutrients: рыба, оливковое масло и овощи помогают в лечении акне и розацеа

Ученые из Мюнхенского университета в составе научного коллектива обнаружили, что бобовые, овощи, орехи, фрукты, оливковое масло и жирная рыба могут облегчить течение таких заболеваний, как акне и розацеа.
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