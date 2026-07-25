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В Нижнем Новгороде автобус без водителя врезался в остановку после смерти водителя

В Нижнем Новгороде во время движения на улице Ванеева водитель автобуса скончался за рулём. После этого транспортное средство неуправляемо выехало на остановочный павильон «Республиканская» и столкнулось с ним.

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