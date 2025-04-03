В Госдуме рассмотрят закон о запрете продажи устройств для сокрытия номеров

Депутаты Государственной Думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента проект закона о запрете продажи устройств для сокрытия автомобильных номеров от дорожных камер, сообщает РИА Новости.
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