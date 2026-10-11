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Алаев — об игре «Краснодар» — «Зенит»: «Все сложилось этим вечером. Один из лучших матчей чемпионата»

Алаев — об игре «Краснодар» — «Зенит»: «Все сложилось этим вечером. Один из лучших матчей чемпионата»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил игру 10-го тура РПЛ, в которой «Краснодар» встречался с «Зенитом».

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