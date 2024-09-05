Песков: ведутся обсуждения насчет будущего устройства новых регионов России

Ведутся разные обсуждения относительно будущего устройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сейчас ситуация требует специальных режимов государственного управления и помощи.
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