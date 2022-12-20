Леди Mail.ru

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федосеев
    ...а на донбассе сейчас идут дожди... и в окопах и грязь и сырость...и над головой свистят тонны металла... и похорон...Королева, Дибров ...
  • ПавелЗзаварзин
    Пир во время чумы...Джиган и Самойлов...
  • Лидия Курзаева
    ,* помимо российских паспортов у них есть также паспорта Израиля. А в Тель-Авиве их всегда ждет собственный дом. Да и...Как сегодня живет...

Что вас ждет в 2023 году: 10 новогодних гаданий

Что вас ждет в 2023 году: 10 новогодних гаданий

Что вас ждет в 2023 году: 10 новогодних гаданийЧто вас ждет в 2023 году: 10 новогодних гаданийНаши предки гадали не только в новогоднюю ночь, но и в период, хронологически связанный зимними святками (с Рождественского сочельника по Крещение).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх