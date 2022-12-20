Что вас ждет в 2023 году: 10 новогодних гаданий

Что вас ждет в 2023 году: 10 новогодних гаданийЧто вас ждет в 2023 году: 10 новогодних гаданийНаши предки гадали не только в новогоднюю ночь, но и в период, хронологически связанный зимними святками (с Рождественского сочельника по Крещение).