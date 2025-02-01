Муж Пугачевой показал их дом на Кипре — дети, собака и жуткий беспорядок

Юморист дал понять, что вся его семья в сборе. Алла Пугачева с мужем соцсетиМуж Аллы Пугачевой активизировался в соцсетях после некоторого затишья и вновь стал активно делиться подробностями личной жизни.
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