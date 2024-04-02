Очень просто и необычно! Делаем красоту из обычной травы💚

Вы плели когда-нибудь из травы? Вот прямо из самой обычной? Я вынашивала эту идею с начала лета и в итоге добралась, наконец, до ее реализации! Траву я собрала в лесу рано утром, поскольку обещали дождь и нужно было подготовиться заранее.