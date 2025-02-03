Москва обогнала частных застройщиков по объему ввода жилья в столице

Фонд реновации опередил компанию ПИК, которая возглавляла рейтинг по вводу жилья в Москве на протяжении семи лет Фонд реновации занял первое место по вводу жилой недвижимости в 2024 году, опередив ГК «ПИК», которая возглавляла рейтинг на протяжении семи лет.