1 октября фольклорный ансамбль «Хевел» принял участие в Фестивале художественной самодеятельности граждан пожилого возраста, который Министерство труда и социальной защиты Республики Крым приурочило к Международному дню пожилого человека.
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