Странные и нелепые ситуации, с которыми можно столкнутьсялишь в России

Нелепые наклейки на машинах, странные посты в социальных сетях, непродуманные вывески на улицах и обвинения во всех российских проблемах США — это лишь та небольшая часть ситуаций, с которыми можно столкнуться на просторах нашей необъятной Родины.
Нелепые наклейки на машинах, странные посты в социальных сетях, непродуманные вывески на улицах и обвинения во всех российских проблемах США — это лишь та небольшая часть ситуаций, с которыми можно столкнуться на просторах нашей необъятной Родины.
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