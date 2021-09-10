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Странные и нелепые ситуации, с которыми можно столкнутьсялишь в России

Странные и нелепые ситуации, с которыми можно столкнутьсялишь в России

Нелепые наклейки на машинах, странные посты в социальных сетях, непродуманные вывески на улицах и обвинения во всех российских проблемах США — это лишь та небольшая часть ситуаций, с которыми можно столкнуться на просторах нашей необъятной Родины.

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