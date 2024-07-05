Запад не просто поставляет ракеты Киеву, он их наводит — Кургинян

Запад будет наращивать давление на Россию, он не просто поставляет ракеты Украине, он их наводит и сопровождает, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 29 июня в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».