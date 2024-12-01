Салливан не беспокоится по поводу назначения Пателя директором ФБР

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не переживает о возможном назначении Кэша Пателя на должность директора Федерального бюро расследований, заявил он 1 декабря в эфире телеканала ABC.
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