Скандальный камбэк «Реала», Рублев в 1/4 финала AO, поражение «Баварии», итог прыжкового командника фигуристов и другие новости

1. В 21-м туре чемпионата Испании «Реал» совершил камбэк с голом на 99-й минуте в игре с «Альмерией» (3:2) с 20-го места, но из-за решений судей он получился весьма скандальным.
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