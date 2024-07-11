Неуважение к России на Северном Кавказе растёт с каждым годом. За последние десять лет в России не только кратно увеличилось число мигрантов, но и кратно усилились антирусские настроения в некоторых регионах собственной страны, выросла популярность радикальных религиозных течений.
В Нальчике многие не знают, что под гимн нужно вставать, – сообщил уважаемый житель республики Андзор Халилов
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Сами виноваты. Закон должен быть один на всей территории России и никаких поблажек нацменьшинствам. Распустили скотов под предлогом национального самоопределения, вот и получили стада ваххабитов. Любая уступка ими воспринимается не как уважение, а как слабость и после этого делают следующий шаг. Таков менталитет. Только жесткая власть и ипать каждый день.
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2 час.
Георгий Корнев
Ну да не знают, что при исполнении гимне вставать надо. Так они ещё и слепые, не видели, что 90% присутствующих встало? Вот он принцип кавказа лгать.
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2 час.
С
Серега
Учить их-надо, не жалея! Оборзели оне!
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2 час.
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