Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    увы,,тут  возникает  вопрос,а  тот ли  это  вождь,за  которого  надо  воевать?  тут  вопрос-а  в  гражданскую  кто  п...Власти задумали п...
  • Армен Хачатурян
    Так ты подьезжай ....и мне все это в лицо скажи ...а не перди тут, постанывая за бабло под очередным шакалом азером ш...Симоньян: Генерал...
  • Ninok Xan
    Не надо в России устанавливать свои законы! Езжайте к себе и хоть спите одетыми.Кавказцы пожалова...

В Нальчике многие не знают, что под гимн нужно вставать, – сообщил уважаемый житель республики Андзор Халилов

В Нальчике многие не знают, что под гимн нужно вставать, – сообщил уважаемый житель республики Андзор Халилов

Неуважение к России на Северном Кавказе растёт с каждым годом. За последние десять лет в России не только кратно увеличилось число мигрантов, но и кратно усилились антирусские настроения в некоторых регионах собственной страны, выросла популярность радикальных религиозных течений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Сами виноваты. Закон должен быть один на всей территории России и никаких поблажек нацменьшинствам. Распустили скотов под предлогом национального самоопределения, вот и получили стада ваххабитов. Любая уступка ими воспринимается не как уважение, а как слабость и после этого делают следующий шаг. Таков менталитет. Только жесткая власть и ипать каждый день.
Ответить
2 час.
Георгий Корнев
Ну да не знают, что при исполнении гимне вставать надо. Так они ещё и слепые, не видели, что 90% присутствующих встало? Вот он принцип кавказа лгать.
Ответить
2 час.
С
Серега
Учить их-надо, не жалея! Оборзели оне!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх