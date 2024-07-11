В Нальчике многие не знают, что под гимн нужно вставать, – сообщил уважаемый житель республики Андзор Халилов

ГМ

Георгий Михалев

Сами виноваты. Закон должен быть один на всей территории России и никаких поблажек нацменьшинствам. Распустили скотов под предлогом национального самоопределения, вот и получили стада ваххабитов. Любая уступка ими воспринимается не как уважение, а как слабость и после этого делают следующий шаг. Таков менталитет. Только жесткая власть и ипать каждый день.