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Челябинцы выступили за исключение Всемирного фонда природы* из реестра иноагентов

Челябинцы выступили за исключение Всемирного фонда природы* из реестра иноагентов

Челябинские общественники выступили за исключение Всемирного фонда природы* из реестра иноагентов. Напомним, 10 марта Министерство юстиции РФ присвоило фонду статус иноагента на основании того, что получал поддержку от иностранных источников, а под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов».

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