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Создана технология получения нанокристаллов из нитридов металлов, что считалось невозможным

Создана технология получения нанокристаллов из нитридов металлов, что считалось невозможным

Нанокристаллы — это микроскопические кристаллы, обладающие необычными с точки зрения маркомира свойствами.

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