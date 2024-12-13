Ладно, залатали дыру. С тех пор в домике жил сын подруги. Облагородил жилище, отремонтировал, провёл водопровод, сделал дом более пригодным для существования.
Принёс с собой огненный вирус
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бредятина. Следить надо за проводкой, не перегружать её нагрузками, не ставить автоматы на 50 ампер, где нужен на 15 ампер. За печкой следить надо.Легче всего разгильдяйство и дебилизм списать на вирус. До 19 лет жил в селе в Алтайском крае. и ни одного пожара в селе на 801 двор не было. Бани горели, но их строили всегда далеко от дома.
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