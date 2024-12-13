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    Бредятина. Следить надо  за  проводкой, не перегружать её  нагрузками, не ставить автоматы  на  50  ампер, где  нужен...Принёс с собой ог...

Принёс с собой огненный вирус

Принёс с собой огненный вирус

Ладно, залатали дыру. С тех пор в домике жил сын подруги. Облагородил жилище, отремонтировал, провёл водопровод, сделал дом более пригодным для существования.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бредятина. Следить надо  за  проводкой, не перегружать её  нагрузками, не ставить автоматы  на  50  ампер, где  нужен  на  15 ампер. За  печкой  следить надо.Легче всего разгильдяйство  и дебилизм  списать на вирус. До  19  лет  жил в селе  в Алтайском крае. и ни одного пожара в селе  на  801  двор не  было. Бани горели, но их строили всегда  далеко  от дома.
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