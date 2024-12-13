Принёс с собой огненный вирус

Владимир Алтайцев

Бредятина. Следить надо за проводкой, не перегружать её нагрузками, не ставить автоматы на 50 ампер, где нужен на 15 ампер. За печкой следить надо.Легче всего разгильдяйство и дебилизм списать на вирус. До 19 лет жил в селе в Алтайском крае. и ни одного пожара в селе на 801 двор не было. Бани горели, но их строили всегда далеко от дома.