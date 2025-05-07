Толпа старшеклассников напала на 11-летнего школьника в Петербурге

В Санкт-Петербурге шестеро старшеклассников избили 11-летнего ученика. Об этом стало известно 78.ru. Инцидент произошел в одной из школ Красносельского района, после чего пострадавший сам обратился за медицинской помощью.
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