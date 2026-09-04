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Звёздный десант на ВЭФ-2026: от Путина до Сигала

Звёздный десант на ВЭФ-2026: от Путина до Сигала

Во Владивостоке в самом разгаре Восточный экономический форум. Мероприятие собрало на одной площадке не только представителей власти и бизнеса, но и множество знаменитостей из мира политики, культуры и телевидения.

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