Оклады военных и силовиков с 1 октября проиндексируют на 4%

Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября 2026 года будут увеличены на 4%. На тот же процент вырастут пенсии военных пенсионеров, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по контролю Георгий Камнев.
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