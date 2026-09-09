Оклады военных и силовиков с 1 октября проиндексируют на 4%

Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября 2026 года будут увеличены на 4%. На тот же процент вырастут пенсии военных пенсионеров, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по контролю Георгий Камнев.