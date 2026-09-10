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Тульские новости

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В России впервые исследуют препараты ГПП-1 для лечения ожирения у подростков

В России впервые исследуют препараты ГПП-1 для лечения ожирения у подростков

Клинические испытания препаратов для терапии ожирения у подростков 12–17 лет показали снижение веса на 20% за полгода у значительной доли участников.

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