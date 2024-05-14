Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Аварийные отключения света ввели на всей территории Украины

Аварийные отключения света ввели на всей территории Украины

Аварийные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

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