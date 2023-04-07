Аргументы недели

98 613 подписчиков

Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с девятой годовщиной провозглашения независимости

Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с девятой годовщиной провозглашения независимости

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в пятницу, 7 апреля, написал пост в своем Telegram-канале, в котором поздравил жителей республики с девятой годовщиной провозглашения независимости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх