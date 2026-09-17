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Царьград

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Клещ укусил трёхлетнего мальчика в детском саду Нового Уренгоя

Клещ укусил трёхлетнего мальчика в детском саду Нового Уренгоя

В Новом Уренгое трёхлетнего мальчика укусил клещ после посещения детского сада. Паразита удалили и отправили на исследование, которое не выявило инфекций.

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